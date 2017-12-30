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Все заложники в Харькове освобождены

Все те, кого удерживал в заложниках напавший на почтовое отделение на улице Шевченко в Харькове, уже освобождены

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

По его словам, нападавшего задержали.

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