Все заложники в Харькове освобождены
30 декабря, 2017, 20:35
Все те, кого удерживал в заложниках напавший на почтовое отделение на улице Шевченко в Харькове, уже освобождены
Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
По его словам, нападавшего задержали.
- В субботу, 30 декабря, около 14:40 в Нацполицию поступила информация о том, что неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Мужчина заявляет о том, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
- По разным данным, в заложники были взяты от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.
- Как отмечает народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
- После 18.00 злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовится выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.
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