Война в Украине будет продолжаться на фоне мирового недоверия, - прогноз центра "Стратфор"

30 декабря, 2017, 12:38

В 2018 году для мира прогнозируют продолжение войн в Украине и Сирии, экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности

Такой прогноз на следующий год американского аналитического центра "Стратфор", передает "Радио Свобода".

В 2018 году в Украине ожидают протесты и потрясения во власти, которые могут привести к досрочным выборам. При этом аналитики не предполагают уход государства от прозападного курса из-за войны на востоке.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что ожидать завершения войны не стоит, хоть и есть определенный прогресс в переговорах между США и Россией в этом вопросе. В частности, указывают на прогресс в переговорах относительно миротворцев на Донбассе.

Ожидается, что США и западные партнеры продолжат оказывать политическую, экономическую и безопасную поддержку Украине, которая вместе с тем будет стремиться укрепить отраслевую интеграцию с Польшей и государствами Балтии.

Со стороны России прогнозируют наращивание гибридной военной кампании против Украины и ее союзников с возможными кибератаками и убийствами. К тому же, Россия будет использовать существующее трение между европейскими странами с помощью "трубопроводной" политики и пропаганды.

Со своей стороны, ЕС продолжит утверждать, что снятие санкции с России возможно только после полного соблюдения мирного плана по Украине. Однако расширение санкций ожидать не стоит, ведь именно вопрос санкции уже стал предметом споров внутри Европы.

Молдова, по мнению аналитиков, может начать откат своей проевропейской политики, если на парламентских выборах в 2018 году победят пророссийские силы.

В ЕС споры будут идти между позициями двух столбов: поддержкой Францией увеличения государственных расходов и более сдержанной политикой расходов Германии. Также допускается, что евроскептические силы в Италии после вероятной победы на весенних выборах в парламент могут начать выводить страну из зоны евро или шантажировать этим остальные ЕС.

Польша и Венгрия прогнозируемо будут защищать свою внутреннюю политику от структур ЕС, тогда как Чехия и Словакия по-прежнему будут вести более прагматичную политику компромисса с Западной Европой.

От Китая ожидают попыток перераспределения богатства, ведь в стране одна из худших ситуаций в мире с неравенством доходов - 1% владеет третью активов страны. Также государство будет бороться с загрязнением окружающей среды.

Аналитики центра считают, что гражданская война в Сирии не закончится из-за интересов Ирана, Турции, России и самой Сирии.

США скорее всего откажутся от превентивного удара против северокорейского ядерного оружия, который может вернуть мировую экономику в период стагнации, откуда она только начала выходить. Углубление сотрудничества между Китаем и Россией будет представлять стратегическую угрозу для США, которые начнут усиливать своих евразийских партнеров.

В целом, в исследовании прогнозируют экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности. Это будет поощрять мировых игроков балансировать между союзництвом и враждой.