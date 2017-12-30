Во Львове состоялся массовый забег Санта-Клаусов

30 декабря, 2017, 22:35

Накануне Нового года в городе Льва состоялся праздничный Lviv Santa Run 2017

Сегодня во Львове, в Стрыйском парке, можно было увидеть не одного, а десятки Санта-Клаусов, сообщает QHA.

Организатором забега Сант является общественное объединение "Run day", который еженедельно проводит забеги здоровья в одном из красивейших парков страны



В этом году в забеге Lviv Santa Run приняли участие около ста человек. Они должны были преодолеть 5-километровую дистанцию.



Преодолеть символическую дистанцию и позабавить зрителей праздничными костюмами собралась не только молодежь - самому старшему участнику забега 78 лет. Самому младшему было только 5.