Во Львове состоялся массовый забег Санта-Клаусов
30 декабря, 2017, 22:35
Организатором забега Сант является общественное объединение "Run day", который еженедельно проводит забеги здоровья в одном из красивейших парков страны
Накануне Нового года в городе Льва состоялся праздничный Lviv Santa Run 2017
Сегодня во Львове, в Стрыйском парке, можно было увидеть не одного, а десятки Санта-Клаусов, сообщает QHA.
Организатором забега Сант является общественное объединение "Run day", который еженедельно проводит забеги здоровья в одном из красивейших парков страны
В этом году в забеге Lviv Santa Run приняли участие около ста человек. Они должны были преодолеть 5-километровую дистанцию.
Преодолеть символическую дистанцию и позабавить зрителей праздничными костюмами собралась не только молодежь - самому старшему участнику забега 78 лет. Самому младшему было только 5.
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