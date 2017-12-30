В Иране прошли наиболее многочисленные за последние годы акции протеста

30 декабря, 2017, 23:07

В нескольких городах Ирана тысячи людей вышли против огромных затрат на поддержку Палестины и "Хезболлы"

В минувший четверг во многих городах Ирана начались многотысячные антиправительственные демонстрации, передает CNN.

Самая крупная акция протеста состоялась в Мешхеде, втором по величине и численности населения городе на северо-востоке Ирана, где на улицы вышли несколько тысяч человек. Они скандировали: "Смерть Роухани!", "Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!"

Участники демонстрации выступали против дороговизны жизни в Иране и повышения цен. Они призвали правительство прекратить поддерживать палестинцев и "Хезболлу" и заняться насущными проблемами простых иранцев.

Как отмечается, подобных акций в стране не было с 2009 года.

Акции протеста также прошли в Йезде, Имамшехре, Тегеране, Керманшасе, Эраке, Казвине, Хоррамабаде, Кередже и Себзеваре. Согласно отдельным сообщениям, во время одной из демонстраций, правительственные войска открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли не менее трех человек.

После этого (уже сегодня, 30 ноября) власть вывела на улицы группы людей в свою поддержку. Пропагандистские СМИ настаивают на том, что к ним присоединились "миллионы" людей.