В Иране прошли наиболее многочисленные за последние годы акции протеста
В минувший четверг во многих городах Ирана начались многотысячные антиправительственные демонстрации, передает CNN.
Самая крупная акция протеста состоялась в Мешхеде, втором по величине и численности населения городе на северо-востоке Ирана, где на улицы вышли несколько тысяч человек. Они скандировали: "Смерть Роухани!", "Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!"
Участники демонстрации выступали против дороговизны жизни в Иране и повышения цен. Они призвали правительство прекратить поддерживать палестинцев и "Хезболлу" и заняться насущными проблемами простых иранцев.
Как отмечается, подобных акций в стране не было с 2009 года.
Акции протеста также прошли в Йезде, Имамшехре, Тегеране, Керманшасе, Эраке, Казвине, Хоррамабаде, Кередже и Себзеваре. Согласно отдельным сообщениям, во время одной из демонстраций, правительственные войска открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли не менее трех человек.
После этого (уже сегодня, 30 ноября) власть вывела на улицы группы людей в свою поддержку. Пропагандистские СМИ настаивают на том, что к ним присоединились "миллионы" людей.
- Сейчас Тегеран активно поддерживает в сирийском конфликте диктатора Асада и ливанскую "Хезболлу", на что тратятся огромные суммы из госбюджета.
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