В течение уходящего года на Донбассе погибли около 260 украинских военных, - СМИ

30 декабря, 2017, 21:03

По состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в 2017 году составляли 191 военнослужащий

Об этом сообщает украинская служба ВВС со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил.

С того времени, несмотря на "новогоднее" перемирие, ВСУ официально потеряли еще семь бойцов убитыми. Таким образом, безвозвратные потери украинской армии за год выросли до 198 военнослужащих.

При этом санитарные потери армии (раненые и травмированные в результате боевых действий), по данным того же ответа Генштаба и дальнейших сводок, в 2017 году составляют 1288 бойцов.

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В прошлом году безвозвратные потери украинской армии составили 212 бойцов, еще 1277 военнослужащих получили ранения, травмы или заболели.

Вместе с тем, данные Генштаба не учитывают погибших добровольцев ДУК "Правый сектор", Украинской добровольческой армии (УДА), а также бойцов, которые входят в другие структуры: пограничников, нацгвардейцев и работников СБУ (в прошлом году по меньшей мере трое офицеров СБУ были взорваны в своих автомобилях: один в Киеве и два на Донбассе).

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"С учетом этого, количество потерь с украинской стороны за год может вырасти еще на несколько десятков - ориентировочно до 260 убитых", - говорится в материале.

По данным СММ ОБСЕ, среди гражданских лиц в зоне российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе в 2017 году погибли 85 человек и 384 получили ранения.