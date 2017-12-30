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В Санкт-Петербурге ранен ножом оппозиционер, который ходит на пикеты в маске Путина

Российский оппозиционный общественный активист Владимир Иванютенко получил несколько тяжелых ножевых ранений неподалеку от того места, где он снимает жилье

Иванютенко попал в реанимацию городской больницы на Костюшко с проникающими ранениями груди и живота, поврежденными селезенкой и печенью, его состояние оценивается как тяжелое, пишет питерское издание Фонтанка.ру.

45-летний Иванютенко был в сознании и сообщил, что на него напали неизвестные, били ножом.

Оппозиционера нашли на улице возле дома №42 по улице Лени Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент, по данным издания, произошел в 7 часов утра 27 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) российского УК .

30 декабря Иванютенко продолжает находиться в реанимации. Ему провели операцию.

Друзья оппозиционера связывают нападение с деятельностью пропутинского уличного движения НОД (Национально-освободительного движения).

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