В Санкт-Петербурге ранен ножом оппозиционер, который ходит на пикеты в маске Путина
Иванютенко попал в реанимацию городской больницы на Костюшко с проникающими ранениями груди и живота, поврежденными селезенкой и печенью, его состояние оценивается как тяжелое, пишет питерское издание Фонтанка.ру.
45-летний Иванютенко был в сознании и сообщил, что на него напали неизвестные, били ножом.
Оппозиционера нашли на улице возле дома №42 по улице Лени Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент, по данным издания, произошел в 7 часов утра 27 декабря.
Уголовное дело возбуждено по статье 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) российского УК .
30 декабря Иванютенко продолжает находиться в реанимации. Ему провели операцию.
Друзья оппозиционера связывают нападение с деятельностью пропутинского уличного движения НОД (Национально-освободительного движения).
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