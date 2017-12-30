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В правительстве Польши не готовы принять семь тысяч мигрантов

Вице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что польское правительство не согласится принять 7 тысяч иммигрантов

Об этом сообщает Polskie Radio.

Комментарий Говина касается интервью депутата Корнеля Моравецкого (который является отцом нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого) из группировки "Свободные и солидарны" изданию "Rzeczpospolita", в котором он сказал, что польское правительство должно выполнить декларацию предшественников и принять 7 тысяч беженцев.

"Мы не согласимся, чтобы здесь появились какие-либо группы иммигрантов из исламских стран. Но этот вопрос следует отграничить от предложения гуманитарных коридоров, открыть которые призывает Церковь", – сказал вице-премьер, министр науки и высшего образования Ярослав Говин.

На его взгляд, в этом деле должно состояться совещание объединенной руке. "Я думаю, близится момент, когда мы должны ответить положительно на призыв наших епископов", – добавил политик.

Как известно, принятие Польшей 7 тысяч беженцев задекларировала 2015 года тогдашняя глава правительства Эва Копач.

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