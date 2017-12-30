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В Нежине в детсаду отравились пятеро детей

В Нежине Черниговской области в детском саду №12 отравились дети

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит в период с 22 по 28 декабря.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента, расследование продолжается.

Начато уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 240 часов, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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