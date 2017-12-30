В Харькове неизвестный взял заложников на почте

30 декабря, 2017, 15:48

В Харькове возле торгового центра "Рост" на улице Шевченко неизвестный захватил отделение "Укрпочты"

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном здании находятся люди, передает "Украинская правда".

Территорию возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Как отмечает спикер Нацполиции Ярослав Тракало, по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

"По предварительной информации, мужчина внутри "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.