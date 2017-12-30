 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове неизвестный взял заложников на почте

В Харькове возле торгового центра "Рост" на улице Шевченко неизвестный захватил отделение "Укрпочты"

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном здании находятся люди, передает "Украинская правда".

Территорию возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Как отмечает спикер Нацполиции Ярослав Тракало, по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

"По предварительной информации, мужчина внутри "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2017 суббота

больше новостей

30 декабря, 2017 суббота

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать