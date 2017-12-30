В Днепре молодая пара повесилась в лесополосе

30 декабря, 2017, 21:52

В субботу, 30 декабря, в Туннельной балке в городе Днепр обнаружили два трупа

Мужчина и женщина повесились на дереве в лесополосе, пишет Информатор.

Повешенных нашел местный житель по имени Александр. Он рассказал, что прогуливался по балке и увидел среди деревьев пару. Молодые люди не двигались. Александр решил, что пара шутит, но решил подойти ближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

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Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25-30. Опознать людей пока не удалось.

Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Не исключено, на них молодые люди опирались перед повешением.

Начато следствие. Детали происшествия выясняются.

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