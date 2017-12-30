В Днепре молодая пара повесилась в лесополосе
Мужчина и женщина повесились на дереве в лесополосе, пишет Информатор.
Повешенных нашел местный житель по имени Александр. Он рассказал, что прогуливался по балке и увидел среди деревьев пару. Молодые люди не двигались. Александр решил, что пара шутит, но решил подойти ближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.
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Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25-30. Опознать людей пока не удалось.
Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Не исключено, на них молодые люди опирались перед повешением.
Начато следствие. Детали происшествия выясняются.
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