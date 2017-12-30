Украина будет фиксировать на границе биометрические данные россиян уже с первого января

30 декабря, 2017, 14:29

С 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в частности Российской Федерации

Об этом сообщает МИД Украины.

"На выполнение Указа президента Украины от 30.08.2017 г. №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. "Об усилении контроля над въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" с 01 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в т.ч. Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Отметим,что Госпогранслужба Украины 27 декабря начала тестирование системы биометрического контроля в двух пунктах на украинско-российской границе.

Напомним, фиксация биометрических данных на украинской границе будет касаться всех без исключения иностранцев, независимо от страны происхождения.

В случае отказа иностранцем (лицом без гражданства) от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске (не пропуске) через государственную границу.