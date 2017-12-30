Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР – Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника-высокопоставленного чиновника.
По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.
Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в загрузки грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России к своей родине.
"Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов с кораблей до кораблей", - сказал первый источник на условиях анонимности.
Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако он заявил, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах.
"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", - заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.
Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, которые плавают из российских дальневосточных портов в Тихом океане.
Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.
Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северную Корею, отрицает такую деятельность.
- Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.
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