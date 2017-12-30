Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР – Reuters

30 декабря, 2017, 07:38

За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали грузы в море

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника-высокопоставленного чиновника.

По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.

Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в загрузки грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России к своей родине.

"Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов с кораблей до кораблей", - сказал первый источник на условиях анонимности.

Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако он заявил, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах.

"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", - заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.

Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, которые плавают из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.

Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северную Корею, отрицает такую деятельность.