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Сутки на фронте: 6 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики 6 раз нарушили перемирие – 1 боец ВСУ погиб, еще 2 – травмированы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – говорится в заявлении.

На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам вокруг Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка.

Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

  • Напомним, в ночь на 29 декабря в реанимационное отделение днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова привезли трех тяжелораненых бойцов АТО.
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