Стало известно, сколько россиян и наемников погибло в последнее время на Донбассе

30 декабря, 2017, 16:22

В период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составляют 39 человек

Об этом в Facebook сообщает народный депутат Дмитрий Тымчук со ссылкой на данные наблюдательной группы "Информационное сопротивление".

Согласно приведенной им информации, многочисленные потери оккупанты понесли в Горловке, а наименьшие - в Луганске.

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"1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с (военнослужащий. - Ред.), 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 ОМП (Макеевка) 9 в/с,;

2 АК - 6 омсп (Кадеевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с", - пишет нардеп.

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