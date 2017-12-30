США не стремится разделить Сирию - Пентагон
30 декабря, 2017, 09:10
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна не хочет, чтобы Сирия была разделена на различные зоны влияния или отдельные страны
Об этом он заявил на встрече с журналистами в Пентагоне, передает Reuters.
В то же время глава оборонного ведомства США предостерег все стороны конфликта от пересечения демаркационной линии между оппозиционными силами и правительственной армией.
"Было бы ошибкой, если бы кто-то сделал это. И это не предупреждение на чей-либо адрес. Существует демаркационная линия, мы заявили, что будем действовать с одной ее стороны, а российские силы - с другой. Мы продолжаем уничтожать ИГИЛ, ничего не изменилось", - заявил Мэттис.
Он добавил, что США и Россия координируют свои действия в Сирии.
- Ранее премьер Британии объявила об уничтожении "ИГ" в Сирии и Ираке.
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