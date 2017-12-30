 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах

По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность схода лавин

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Эксперты определили ситуацию по 3-му уровню опасности (самый высокий - 4-й).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2017 суббота

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

30 декабря, 2017 суббота

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать