Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах
30 декабря, 2017, 10:26
По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность схода лавин
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Эксперты определили ситуацию по 3-му уровню опасности (самый высокий - 4-й).
- Согласно прогнозу синоптиков, значительную часть Украины ожидает весеннее тепло и дожди, местами мокрый снег.
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