Со следующего года украинские лютеране будут праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря

30 декабря, 2017, 15:18

Украинская лютеранская церковь (УЦЛ) решила перейти с 2018 года на новоюлианский календарь

Это первый случай в Украине, пишет "Религиозно-информационная служба Украины".

Отмечается, соответствующее решение принял синод этой конфессии. В 2018 году украинские лютеране будут отмечать Рождество еще 7 января, ведь на эту дату официально приходится 25 декабря по юлианскому календарю, по которому до сих пор жила Украинская Лютеранская Церковь (УЛЦ). Зато следующее Рождество УЛЦ встретит уже по Новоюлианскому календарю, то есть это будет 25 декабря 2018, а не 7 января 2019-го.

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"Мы приняли и поддержали решение Верховной Рады по поводу официального празднования в Украине Рождества Господа Иисуса Христа 25 декабря. Стараемся праздновать Рождество вместе со всем миром и, наконец, логично, красиво и набожно, когда сначала отмечается Рождество, а уже потом - Новый Год. Благовещение 2018 будем отмечать 25 марта, в соответствии с датой Рождества 25 декабря, а другие праздники - по Новоюлианскому календарю ", - пояснил глава Галицкой епархии УЛЦ пастор Тарас Коковский.

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Сейчас в УЛЦ есть три епархии: Галицкая, Киевская / Центральная и Восточная, в которых действуют более 30 общин.

2017 году 25 декабря впервые объявлено в Украине выходным днем.

За переход на эту дату празднования Рождества выступает Украинская греко-католическая церковь.