Российский верховный суд окончательно "списал" Навального с выборов президента

30 декабря, 2017, 18:51

Верховный суд России в субботу, 30 декабря, подтвердил позицию Центризбиркома, который отказался регистрировать одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального кандидатом в президенты

Сам политик особых надежд на суд не возлагал: на слушание не явился, а о превращении предвыборных штабов в штабы бойкота объявил заранее, информируют российские СМИ.

После вынесения решения Навальный с помощью нецензурной абревиатуры отметил, что совсем не удивлен, и добавил, что таких судей самых судить надо.

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Юристы политика намерены обжаловать решение в Европейском суде по правам человека, который уже вставал на сторону оппозиционера в его противостоянии с российскими властями.

Навальный пошел в Верховный суд после того, как ЦИК отказалась регистрировать его кандидатом, отметив судимость по тяжелой статье - это ограничение прописано в законе о выборах, но не упоминается в российской конституции. Таким образом, конституция, считает он, гарантирует ему право избираться на пост главы государства.

Документы на регистрацию Навальный подал 25 декабря.

Однако Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.

Сейчас политик, который является самым рейтинговым оппонентом Владимира Путина, призывает свои сторонников бойкотировать президентские выборы, которые должны состояться в марте 2018 года.