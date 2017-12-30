Российского специалиста по криптовалютам, которого похитили в Киеве, освободили за выкуп в $1 млн в биткоинах, - СМИ
30 декабря, 2017, 00:05
Похищенный в Киеве российский специалист по криптовалютам Павел Лернер выпущен на свободу после выплаты выкупа в $1 млн в биткоинах
Об этом сообщает The Financial Times.
"Он был похищен вооруженной бандой с целью получить выкуп в биткоинах. У нас есть оперативная информация, что он заплатил биткоины на более чем $1 млн", - сказал в комментарии изданию советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По информации Геращенко, Лернер провел в заложниках полтора дня, а потом его отпустили в шоковом состоянии.
"Ему очень повезло, что он остался жив", - сказал он.
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В биткон-бирже EXMO подтвердили, что 29 декабря Лернер вышел на связь и на данный момент находится в безопасности, но находится в состоянии глубокого стресса.
- Напомним, что 26 декабря неизвестные в балаклавах похитили 40-летнего россиянина, аналитика биржи криптовалют EXMO Павла Лернера.
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