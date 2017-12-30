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Россияне и наемники трижды нарушили перемирие, позиции ВСУ возле Павлополя обстреляли из 82-мм минометов, - штаб АТО

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки осуществили три прицельные обстрелы опорных пунктов ВСУ

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении российско-террористические войска провоцировали защитников Украины на огонь на Приазовье.

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"Вблизи Водяного в обед с неподконтрольной украинскому правительству Саханки наши позиции обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонных укреплениях у этого прифронтового населенного пункта агрессор из временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и легкого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддавались и придерживались режима прекращения огня.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

По данным наблюдательной группы "Информационное сопротивление", в период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери российских оккупационных войск в Донбассе составляют 39 человек.

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