Россия хочет, чтобы Украина была частью великой российской орбиты, - Волкер

30 декабря, 2017, 13:28

В России хотят сохранить влияние над Украиной в контексте идеологии "великой славянской семьи" и сделать Киев частью великой российской орбиты

Об этом в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что Россия хочет, чтобы Украина была частью великой российской орбиты, частью великой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство, дружественное к России. Но по иронии, на выходе получается ровно противоположное. Правительство Украины сейчас более скептично в отношении России, более националистическое и прозападное, чем когда-либо", – подчеркнул Волкер.

"Я хотел бы увидеть мир в Украине в 2018 году. И это требует от России отвода войск, вооружений и любой поддержки Донбасса. Но для этого нужны гарантии безопасности. Нужно время и безопасное пространство, чтобы можно было выполнить требования Минских соглашений: провести местные выборы, провести избирательную кампанию, чтобы Верховная Рада начала процесс амнистии, чтобы специальный статус регионов, за который Рада уже проголосовала, был выполнен после выборов. Для всего этого и нужны миротворческие силы на Донбассе", – добавил он.

"Россия требует, чтобы украинцы непосредственно взаимодействовали с прокси-силами в Луганске и Донецке, которые на самом деле не имеют никакого отношения к этим регионам. Эти группы не имеет под собой ни основы, ни легитимности. И даже по условиям Минских соглашений эти силы должны быть расформированы, а нормальное государственное управление восстановлено. Должны быть проведены нормальные выборы в областные органы власти. И все вместе с особым статусом регионов, который ранее был одобрен украинским парламентом", – отметил политик.

"Мы хотим видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан Украины независимо от национальности, этнической принадлежности или религии. И на более фундаментальном уровне, как много раз заявлял президент Трамп, мы хотим мира", – сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, чего добивается администрация президента США относительно Украины.

На вопрос относительно статуса Крыма он ответил: "Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои... С Крымом, я думаю, нас ждет долгий период разногласий по поводу его статуса".