"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге
30 декабря, 2017, 07:49
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге в среду, 27 декабря
Об этом сообщает издание SITE Intelligence Group, которое занимается мониторингом активности террористов.
"Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в российском городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 27 декабря в супермаркете Перекресток на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
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