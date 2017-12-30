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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге в среду, 27 декабря

Об этом сообщает издание SITE Intelligence Group, которое занимается мониторингом активности террористов.

"Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в российском городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что 27 декабря в супермаркете Перекресток на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
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