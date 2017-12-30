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Пьяный за рулем въехал в толпу людей в России, есть жертвы

Пьяный водитель въехал в толпу людей в городе Котово Волгоградской области (Россия): погибла женщина, еще трое человек госпитализированы

Водителя задержали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 2 часов ночи на улице Чапаева. Ford Focus, за рулем которого находился пьяный 34-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе.

Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. В больницу доставили двух мужчин и женщину, их состояние не уточняется.

После этого виновник ДТП попытался скрыться. В пресс-релизе МВД говорится о том, что его "задержали по горячим следам".

  • Напомним, в понедельник, 25 декабря, в Москве пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход возле станции метро "Славянский бульвар". Тогда погибли пять человек, еще 15 получили ранения.
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