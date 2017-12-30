Появилось видео с угрозами мужчины, который захватил заложников в Харькове

30 декабря, 2017, 19:56

В открытый доступ выложена запись обращения неизвестного злоумышленника, который продолжает удерживать заложников в почтовом отделении на улице Шевченко в Харькове

Видео обнародовала в Facebook журналистка Мария Малевская.

Запись содержит фрагмент выступления злоумышленника, который утверждает, что якобы удерживает своей ногой пусковой механизм взрывного устройства, в состав которого якобы входят "тысячи веществ".

Об источнике происхождения данного видео журналистка не сообщает.

В субботу, 30 декабря, около 14:40 в нацполицию поступила информация о том, что неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Мужчина заявляет о том, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

По разным данным, в заложники были взяты от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.

Как отмечает народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.

Сейчас злоумышленник уже отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовится выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.