Последние кибератаки в Украине имеют российское происхождение, - СБУ

30 декабря, 2017, 13:13

Служба безопасности Украины заявила, что установила причастность российских спецслужб к осенним кибератакам на информационные системы госучреждений и предприятий критической инфраструктуры

Об этом сообщили на сайте СБУ.

"Специалисты Службы безопасности Украины выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения "DarkTrack" после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), имеющим российские IP-адреса. Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в службе утверждают, что зафиксировали организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа "PSCrypt".

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что хакеры, используя методы социальной инженерии, организовали массовую фишинговую электронную рассылку на официальные электронные адреса местных органов власти. Присланные файлы содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении .

Как утверждают в СБУ, большинство фишинговых писем поступали через российские почтовые сервисы.

Также в ведомстве заявляют, что предупредили масштабное распространение вредоносного программного обеспечения.