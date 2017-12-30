Порошенко подписал Бюджет-2018

30 декабря, 2017, 11:59

Президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год

Об этом сообщили на сайте главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с проектом, поданным на первое чтение, доходы увеличены на 36,57 млрд гривен (или на 4,2%), в том числе по общему фонду - на 28,172 млрд гривен и по специальному фонду - на 8,4 млрд гривен.

Расходы увеличены на 40,5 млрд гривен (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду - на 28,17 млрд гривен и по специальному фонду - на 12,33 млрд гривен.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. В общем от спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходная часть бюджета составит 913,613 млрд гривен, что на 18,5% больше, чем доходы госбюджета 2017 года (770,967 млрд гривен).