Пограничники выделили дополнительные полосы, чтобы уменьшить автомобильные очереди
Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что сейчас увеличился пассажиро-транспортный поток на границе с Польшей. Поэтому служба приняла меры для уменьшения очередей на период новогодних праздников.
"В частности, усилены составы смен пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешествующих, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и тому подобное", - сообщили в ГНС.
Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств, что больше чем в предыдущий день.
"При этом вчера вечером фиксировалось накопление транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 автомобилей), "Рава-Русская" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)", - говорится в сообщении.
По информации ГНС, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.
Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.
- Как известно, 24 декабря на границе с Польшей и Словакией были километровые очереди.
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