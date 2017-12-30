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Пограничники выделили дополнительные полосы, чтобы уменьшить автомобильные очереди

Пограничники предусмотрели дополнительные рабочие места и полосы движения для авто, чтобы уменьшить очереди на границе во время новогодних праздников

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что сейчас увеличился пассажиро-транспортный поток на границе с Польшей. Поэтому служба приняла меры для уменьшения очередей на период новогодних праздников.

"В частности, усилены составы смен пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешествующих, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и тому подобное", - сообщили в ГНС.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств, что больше чем в предыдущий день.

"При этом вчера вечером фиксировалось накопление транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 автомобилей), "Рава-Русская" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)", - говорится в сообщении.

По информации ГНС, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.

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