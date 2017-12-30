Погода на выходные: плюсовая температура, возможен дождь

30 декабря, 2017, 08:36

В субботу и воскресенье в Украине ожидают плюсовую температуру, местами дождь и мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу дожди ожидают на Правом берегу Украины, в воскресенье - на западе и севере пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

В субботу похолодает, на западе ожидается днем -1...+4 градуса, на остальной территории Украины +2...+7, на юге - до +10 градусов.

В воскресенье будет холоднее, на западе и севере -1...+4, на востоке, в центре до +7, на юге до +9.

"1 января ночью местами небольшие осадки, однако ничего существенного, температура воздуха 0...+4 градуса, на западе Украины, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях 0...-3 градуса мороза. Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до +2...+8 градусов", - отметила синоптик.

В ночь на 1 января в столице около нуля, днем 1 января +4...+6 градусов.