Почтовое отделение в Харькове захватил грабитель-неудачник, - Геращенко

30 декабря, 2017, 17:53

Нападавший на отделение "Укрпочты" в Харькове сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников

Сейчас с ним ведутся переговоры, сообщил в Facebook народный депутакт от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Сегодня в Харькове в одно из отделений" Укрпочты "с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. В то время там находились 9 человек - сотрудники почты и посетители, в том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию", - рассказал Геращенко.

При этом он отметил, что патрульные приехали на место ограбления через несколько минут, а грабитель понял, что не может теперь беспрепятственно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что берет всех в заложники.

"Сейчас отделения "Укрпочты" окружили сотрудники полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач. С грабителем, который стал после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Ему предлагают сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям", - добавил нардеп, выразив надежду, что у террориста "хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того, чтобы перед Новым годом получить пулю снайпера в голову".

В субботу, 30 декабря, около 14:40 в нацполицию поступила информация о том, что неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Мужчина заявляет о том, что на нем прицепленная взрывчатка, которую он готов применить.

Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося и правдивость угроз злоумышленника.

Вместе с тем, о его требованиях, как и раньше, ничего не известно.

Начальник областной национальной полиции Олег Бех сообщил, что в заложниках оказались 11 человек: 9 взрослых и 2 детей.