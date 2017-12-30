Напавший на почту в Харькове отпустил 2 детей и 3 женщин

30 декабря, 2017, 18:19

Мужчина, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове, отпустил 5 заложников

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области генерал Олег Бех.

"В настоящее время удалось уговорить указанное лицо выпустить 2 детей, их только что выпустили, и 3 женщин, с которыми мы сейчас работаем", - отметил он.

Также злоумышленник согласился отпустить еще 4 человек - все они женщины-работницы этого почтового отделения.

При этом на связь с ним полицейские выходят с помощью телефонов работников почты.

По словам Беха, полиция работает над тем, чтобы неизвестный отпустил всех людей.

"Мы надеемся на то, что это лицо всех людей отпустит", - добавил генерал.

В субботу, 30 декабря, около 14:40 в нацполицию поступила информация о том, что неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Мужчина заявляет о том, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

По разным данным, в заложники были взяты от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.

Как отмечает народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.