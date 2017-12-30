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Нацполиция схватила мужчину, который удерживал заложников на почте в Харькове. Обошлось без потерь

Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в здании отделения "Укрпочты" в Харькове, успешно завершена

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены. Злоумышленник задержан.

По данным местных СМИ, спецоперация по обезвреживанию нападавшего была проведено около 20:20, когда в здание захваченного отделения "Укрпочты" подбежали спецназовцы и подъехали "скорые". После этого из помещения кого-то вывели. Уже через несколько минут полицейские начали приглашать свидетелей.

Фото задержанного у себя на Facebook обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, задерживали мужчину оперативники уголовного розыска Нацполиции.

По факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

В субботу, 30 декабря, около 14:40 в Нацполицию поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Это возле большого торгового центра "Рост" возле станции метро "Киевская".
Мужчина заявлял о том, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.
По разным данным, в заложники были взяты от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.
Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, напавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
После 18:00 злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовился выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.
Через 2 часа - около 20:00 - президент Петр Порошенко сообщил, что все заложники успешно освобождены.
Все это время продолжались переговоры со злоумышленником, к проведению которых был привлечен его отец.
По словам одного из освобожденных заложников, мужчина рассказывал, что у него якобы рак головного мозга.

 

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