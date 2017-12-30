На Прикарпатье предприниматель целый год насиловал свою 14-летнюю дочь
Правоохранителями было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины, пишет местное издание "Вікна".
Эту информацию подтвердил глава Ивано-Франковского областного управления полковник полиции Виктор Шкутов.
"В ходе начатого уголовного производства нами были проведены соответствующие негласные следственные действия и этот факт нами был установлен и задокументирован. О семье хочу сказать, что это благополучная семья, в браке проживают 15 лет, родители работающие с соответствующим достатком на каких-либо профилактических учетах в правоохранительных органах не находились, ни к какой ответственности не привлекались. Внешне это была обычная нормальная семья, в которой двое детей - малолетний парень и несовершеннолетняя девушка", - рассказал он.
Со слов потерпевшей, эти отношения длятся около года. Определена квалификация действий подозреваемого и зарегистрированная ч.3 ст.152 УКУ (изнасилование несовершеннолетней).
"Телесных повреждений отец ребенку не наносил, но просто морально и психологически давил на нее, это мама заподозрила, учитывая поведение девушки и обратилась к нам, а мы надлежащим образом задокументировали данное преступление", - добавил Шкутов.
С потерпевшей сейчас общаются психологи. В уголовном производстве назначен ряд экспертиз. Вина подозреваемого подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевшей и показаниями свидетеля.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
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