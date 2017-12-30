На Прикарпатье предприниматель целый год насиловал свою 14-летнюю дочь

30 декабря, 2017, 16:40

В Ивано-Франковске в полицию обратилась жительница областного центра, которая заподозрила, что ее муж вступает в половые сношения с их 14-летней дочерью

Правоохранителями было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины, пишет местное издание "Вікна".

Эту информацию подтвердил глава Ивано-Франковского областного управления полковник полиции Виктор Шкутов.

"В ходе начатого уголовного производства нами были проведены соответствующие негласные следственные действия и этот факт нами был установлен и задокументирован. О семье хочу сказать, что это благополучная семья, в браке проживают 15 лет, родители работающие с соответствующим достатком на каких-либо профилактических учетах в правоохранительных органах не находились, ни к какой ответственности не привлекались. Внешне это была обычная нормальная семья, в которой двое детей - малолетний парень и несовершеннолетняя девушка", - рассказал он.

Со слов потерпевшей, эти отношения длятся около года. Определена квалификация действий подозреваемого и зарегистрированная ч.3 ст.152 УКУ (изнасилование несовершеннолетней).

"Телесных повреждений отец ребенку не наносил, но просто морально и психологически давил на нее, это мама заподозрила, учитывая поведение девушки и обратилась к нам, а мы надлежащим образом задокументировали данное преступление", - добавил Шкутов.

С потерпевшей сейчас общаются психологи. В уголовном производстве назначен ряд экспертиз. Вина подозреваемого подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевшей и показаниями свидетеля.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.