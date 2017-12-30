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На окружной дороге в Харькове BMW столкнулся с легковушкой, есть погибшие и раненые

В ночь с 29 на 30 декабря на окружной дороге Харьков-Довжанский столкнулись BMW и ВАЗ

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, водителя и пассажира иномарки госпитализированы в больницы Харькова с травмами различной степени тяжести.

53-летний водитель легковушки и двое пассажиров от полученных ранений погибли.

Полиция устанавливает личности всех участников ДТП, а также обстоятельства и причины инцидента.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины.

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