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На новогодние праздники спасатели перейдут на усиленный режим работы

На период новогодних праздников спасатели перейдут на усиленный режим несения службы

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.

Так, в каждом регионе проводится мониторинг по пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, а также такой мониторинг будут проводить на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, до 8 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники, в частности, самолет Ан-26.

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