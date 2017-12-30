Мужчина, захвативший почту в Харькове, ведет себя неагрессивно, - Шкиряк

30 декабря, 2017, 19:47

Неизвестный, который захватил заложников в почтовом отделении Харькова, контактирует с участниками переговоров, силовики продолжают с ним общаться

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк, передает Еспресо.TV.

"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с участниками переговоров достаточно адекватно. Более того, по последней информации, он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - сообщил Шкиряк.

В субботу, 30 декабря, около 14:40 в нацполицию поступила информация о том, что неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Мужчина заявляет о том, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

По разным данным, в заложники были взяты от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.

Как отмечает народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.

Сейчас злоумышленник уже отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовится выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.