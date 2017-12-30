Мошенника из Таиланда приговорили к более чем 13 000 годам заключения
30 декабря, 2017, 09:56
Суд Таиланда приговорил 34-летнего Пудита Киттатрадилока к 13 тысяч 275 годам за решеткой из-за его мошеннической деятельности
Инвесторы, которых обманул житель Таиланда, вложили в его компании более чем 160 миллионов долларов, передает ВВС.
Благодаря признанию своей вины, срок пребывания был сокращен вдвое и мошеннику необходимо будет отбыть за решеткой "всего" 6 673 года наказания.
Также компании Киттатрадилока должны выплатить жертвам мошенничества около 17 миллионов долларов из 7,5% годовых.
- Напомним, в сентябре суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую главу правительства страны Йинглак Чинават.
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