30 декабря, 2017, 09:56

Суд Таиланда приговорил 34-летнего Пудита Киттатрадилока к 13 тысяч 275 годам за решеткой из-за его мошеннической деятельности

Инвесторы, которых обманул житель Таиланда, вложили в его компании более чем 160 миллионов долларов, передает ВВС.

Благодаря признанию своей вины, срок пребывания был сокращен вдвое и мошеннику необходимо будет отбыть за решеткой "всего" 6 673 года наказания.

Также компании Киттатрадилока должны выплатить жертвам мошенничества около 17 миллионов долларов из 7,5% годовых.