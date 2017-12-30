 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мошенника из Таиланда приговорили к более чем 13 000 годам заключения

Суд Таиланда приговорил 34-летнего Пудита Киттатрадилока к 13 тысяч 275 годам за решеткой из-за его мошеннической деятельности

Инвесторы, которых обманул житель Таиланда, вложили в его компании более чем 160 миллионов долларов, передает ВВС.

Благодаря признанию своей вины, срок пребывания был сокращен вдвое и мошеннику необходимо будет отбыть за решеткой "всего" 6 673 года наказания.

Также компании Киттатрадилока должны выплатить жертвам мошенничества около 17 миллионов долларов из 7,5% годовых.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2017 суббота

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

30 декабря, 2017 суббота

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать