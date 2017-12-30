Ломаченко – лучший боксер года по версии HBO
30 декабря, 2017, 08:18
Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO
Об этом сообщает издание boxingscene.com.
Эксперт HBO Джим Лампли считает, что Ломаченко обладает чистейшей техникой в спорте.
"У боксера, который обладает чистейшей техникой в спорте, вышел безупречный год", - заявил он.
- 22 декабря Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года в опросе авторитетного сайта Boxing News 24.
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