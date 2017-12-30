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Ломаченко – лучший боксер года по версии HBO

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO

Об этом сообщает издание boxingscene.com.

Эксперт HBO Джим Лампли считает, что Ломаченко обладает чистейшей техникой в спорте.

"У боксера, который обладает чистейшей техникой в спорте, вышел безупречный год", - заявил он.

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