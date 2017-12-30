Глава Пентагона рассказал, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие
30 декабря, 2017, 10:52
Министр обороны США заявил, что пока никто не захочет вторгнуться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон согласился продать Киеву, будет незначительным
Об этом сообщает The Voice of America.
"Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Джим Маттис накануне в ходе общения с представителями прессы.
Также, по его словам, военная роль Соединенных штатов Америки в Украине не будет меняться.
"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - сказал он.
- Напомним, в декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.
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