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Европейский банк предоставит “Укрзализныце” 150 млн евро кредита на строительство колеи

Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныце" 150 миллионов евро кредита для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка

Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.

"ЕБРР предоставляет кредит в объеме 150 млн евро для строительства второй колеи, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре прошлого года.

По словам министра Мининфраструктуры Владимира Омеляна, реализация Проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, который пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это должно позволить увеличить скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что уменьшит срок перевозок и снизит эксплуатационные расходы.

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