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Экспорт товаров из Украины вырос на 20,9%

По итогам 10 месяцев 2017 года экспорт товаров составил $35,2 млрд и увеличился на $6,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Увеличение объемов экспорта произошло по всем товарным группам, передает пресс-служба Министерства экономического развития (МЭРТ).

Больше всего вырос экспорт:

продукции АПК и пищевой промышленности - на $2,7 млрд (на 22,8%);

продукции металлургического комплекса - на $1,2 (на 17,3%);

минеральных продуктов - на $1,2 млрд (на 52,8%);

продукции машиностроения - на $481,7 млн (на 13,6%);

различных промышленных товаров - на $252,6 млн (на 28,8%);

продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности -

на $182,3 млн (на 11,5%);

продукции легкой промышленности - на $95,1 млн (на 12,0%);

древесины, бумажной массы и изделий из нее - на $21,5 млн (на 1,5%).

Наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит:

продукции АПК и пищевой промышленности (41,3%);

продукции металлургического комплекса (23,0%);

продукции машиностроения (11,4%);

минеральным продуктам (9,4%);

продукции химической промышленности (5,0%);

продукции из древесины (4,1%);

В течение десяти месяцев 2017 года выросли поставки украинских товаров в Австралию и Океанию - на 288,1%; Америку - на 62,0%; Европу - на 30,6%; СНГ - на 15,8%; Азию - на 12,8%; Африку - на 8,6%.

Среди основных торговых партнеров Украины в экспорте товаров в январе-октябре 2017 года - страны Европейского Союза с удельным весом 40,2% в общем объеме экспорта товаров, Россия - 9,3%, Турция - 5,7%, Индия - 5,2%, Китай - 4,6%, Египет - 4,3%, Беларусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Иран - 1,4%.

При этом внешнеторговый оборот товаров со странами ЕС за 10 месяцев 2017 года увеличился на 26,1% (или на $6,4 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров в страны ЕС составил $14,2 млрд и вырос на 30,3% (или на $3,3 млрд).

Основными торговыми партнерами Украины остаются Китай, Турция и США.

На их долю приходится соответственно 8,2%, 3,9% и 3,7% внешнеторгового оборота товаров в январе-октябре 2017 года. Внешнеторговый оборот товаров с Китаем в январе-октябре 2017 года увеличился на 15,5% по сравнению с январем-октябрем 2016 года и составила 6,1 млрд долл. В январе-октябре 2017 года объем внешней торговли товарами с Турцией увеличился на 16,9% по сравнению с январем-октябрем 2016 года и составил $2,9 млрд. Внешнеторговый оборот товаров из США в январе-октябре 2017 года увеличился на 57,6% и составил $2,8 млрд. Экспорт товаров вырос на 91,9% и составил $674,7 млн.

 

 

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