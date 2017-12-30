Большинство военных кораблей Украины перешли на новейшие системы связи

30 декабря, 2017, 22:19

По состоянию на конец 2017 года в ВМС Украины на большинстве кораблей внедрены новейшие системы связи на базе радиостанций Harris

Что касется береговых подразделений, то сегодня радиостанциями различных типов Harris полностью обеспечен пока один батальон, однако в недалекой перспективе планируют перевести на современные образцы связи все военные подразделения морской пехоты, пишет военная газета "Народная армия".

"Мы защищены не только от прослушивания, но и от радиоугнетения. Режимы работы новейших средств связи (станции автоматически переходят в другой диапазон без участия оператора) позволяют непрерывно работать в случае, если противник применяет средства радиоэлектронной борьбы", - рассказал начальник связи ВМС - заместитель начальника штаба по связи и информатизации командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Вадим Кутигин.

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В частности, малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 оснащены коротковолновыми и ультракоротковолновыми системами типа Harris. Они являются полностью автоматизированными и имеют все необходимые виды связи для обеспечения управления корабельными группами ВМС.

Как напоминает издание, с радиостанциями Harris украинские военные моряки работают уже давно. Накануне участия фрегата "Гетман Сагайдачный" в операции "Океанский щит" и "Аталанта" на корабль установили современные средства связи.

"Уже тогда флотские связисты почувствовали их уровень и качество. Они без лишних усилий смогли управлять своими надводными силами на расстоянии более 6000 км. А при нынешнем финансировании и помощи США возможности по переходу на современные системы связи выросли. Сегодня ими вооружены все боевые единицы украинского флота", - отмечается в материале.

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