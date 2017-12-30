BMW не разминулся с ВАЗ на окружной дороге в Харькове, есть погибшие

30 декабря, 2017, 15:19

30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение легкового автомобиля BMW с автомобилем ВАЗ

В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

53-летний водитель и 2 пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров ВАЗ, а также все обстоятельства совершения ДТП.