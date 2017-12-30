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Американские сенаторы отменили поездку в РФ из-за отказа в визе члену делегации, - СМИ

Россия отказалась выдавать визу члену делегации Конгресса США, сенатору Джин Шахин

Как сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне, американский политик находится в списке невъездных, который был составлен в ответ на антироссийские санкции США.

В ответ на такое решение РФ сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо, которые были в составе делегации, отменили свой визит в страну, пишет DW со ссылкой на Politico.

Отмечается, что поездка была запланирована на 11 января.

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