Американские сенаторы отменили поездку в РФ из-за отказа в визе члену делегации, - СМИ

30 декабря, 2017, 12:15

Россия отказалась выдавать визу члену делегации Конгресса США, сенатору Джин Шахин

Как сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне, американский политик находится в списке невъездных, который был составлен в ответ на антироссийские санкции США.

В ответ на такое решение РФ сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо, которые были в составе делегации, отменили свой визит в страну, пишет DW со ссылкой на Politico.

Отмечается, что поездка была запланирована на 11 января.