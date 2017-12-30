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Альпинистам-одиночкам запретили подниматься на Эверест

Непал запретил альпинистам-одиночкам осуществлять на своей территории восхождения на вершины, в частности Джомолунгму (Эверест)

Таким образом, в правительстве этой страны хотят уменьшить количество несчастных случаев, передает ВВС.

Новые правила безопасности также запрещают покорять самую высокую гору планеты людям без двух конечностей и незрячим.

Представитель государственного туристического ведомства Непала заявил, что законы пересмотрели, чтобы сделать восхождение более безопасным и уменьшить количество смертей.

По новым правилам, иностранцы должны будут идти в горы в сопровождении гида.

Власть надеется, что это создаст больше рабочих мест для непальских проводников.

В этом году подняться на Эверест попыталось рекордное количество людей. Но также было много инцидентов.

  • Количество смертей в этом сезоне пока остановилось на шести. Среди погибших - 85-летний Мин Бахадур Шерхан, который пытался вернуть себе титул старейшего покорителя Джомолунгмы.
  • Также погиб всемирно известный альпинист Ули Штэк на прозвище "Швейцарская машина". Он пытался самостоятельно подняться на соседнюю с Эверестом гору.
  • Кроме того, в августе в Индии уволили с работы двух полицейских, которые соврали, что стали первыми индийскими супругами, которые поднялись на Эверест.

 

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