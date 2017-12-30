Альпинистам-одиночкам запретили подниматься на Эверест

30 декабря, 2017, 17:39

Непал запретил альпинистам-одиночкам осуществлять на своей территории восхождения на вершины, в частности Джомолунгму (Эверест)

Таким образом, в правительстве этой страны хотят уменьшить количество несчастных случаев, передает ВВС.

Новые правила безопасности также запрещают покорять самую высокую гору планеты людям без двух конечностей и незрячим.

Представитель государственного туристического ведомства Непала заявил, что законы пересмотрели, чтобы сделать восхождение более безопасным и уменьшить количество смертей.

По новым правилам, иностранцы должны будут идти в горы в сопровождении гида.

Власть надеется, что это создаст больше рабочих мест для непальских проводников.

В этом году подняться на Эверест попыталось рекордное количество людей. Но также было много инцидентов.