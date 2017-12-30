Альпинистам-одиночкам запретили подниматься на Эверест
30 декабря, 2017, 17:39
Непал запретил альпинистам-одиночкам осуществлять на своей территории восхождения на вершины, в частности Джомолунгму (Эверест)
Таким образом, в правительстве этой страны хотят уменьшить количество несчастных случаев, передает ВВС.
Новые правила безопасности также запрещают покорять самую высокую гору планеты людям без двух конечностей и незрячим.
Представитель государственного туристического ведомства Непала заявил, что законы пересмотрели, чтобы сделать восхождение более безопасным и уменьшить количество смертей.
По новым правилам, иностранцы должны будут идти в горы в сопровождении гида.
Власть надеется, что это создаст больше рабочих мест для непальских проводников.
В этом году подняться на Эверест попыталось рекордное количество людей. Но также было много инцидентов.
- Количество смертей в этом сезоне пока остановилось на шести. Среди погибших - 85-летний Мин Бахадур Шерхан, который пытался вернуть себе титул старейшего покорителя Джомолунгмы.
- Также погиб всемирно известный альпинист Ули Штэк на прозвище "Швейцарская машина". Он пытался самостоятельно подняться на соседнюю с Эверестом гору.
- Кроме того, в августе в Индии уволили с работы двух полицейских, которые соврали, что стали первыми индийскими супругами, которые поднялись на Эверест.
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