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За преступления против Майдана разыскивают более 90 человек


фото: REUTERS
Генеральная прокуратура за год объявила в розыск 91 человека и ведет расследование в отношении 100 уголовных производств

Об этом заявил глава Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Неделя".

Сейчас за дело Майдана в розыске находится 91 человек и расследуется более 100 уголовных производств. В целом ГПУ определяет более 3,4 тысячи эпизодов преступных действий.

"Мы их группируем за событиями. Разгон студентов 30 ноября, где всего 130 пострадавших, объединены в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей", - говорит Горбатюк.

ГПУ также расследует дела, которые произошли не во время пиков противостояния, а именно избиения Чорновол, похищение и пытки Вербицкого и Луценко.

Горбатюк также отмечает, что 2017 год в суд поступило 27 завершенных дел, связанных с Майданом. Этого самого года сообщено о подозрении 33 лицам: это 18 работников органов внутренних дел, 3 прокурора, 11 титушок, 1 работник суда.

  • 20 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура вручила подозрения в избиении и убийствах участников Евромайдана 380 лицам, из которых по 49 уже есть приговоры.
  • Десятки производств, охватывающих события избиения студентов на Евромайдане объединены в одно, рассказал в ноябре начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
  • В декабре заявил, что за преступления против Майдана задержали уже 280 человек, а следствие завершено на 80%.

 

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