За преступления против Майдана разыскивают более 90 человек

29 декабря, 2017, 10:50

Генеральная прокуратура за год объявила в розыск 91 человека и ведет расследование в отношении 100 уголовных производств

Об этом заявил глава Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Неделя".

Сейчас за дело Майдана в розыске находится 91 человек и расследуется более 100 уголовных производств. В целом ГПУ определяет более 3,4 тысячи эпизодов преступных действий.

"Мы их группируем за событиями. Разгон студентов 30 ноября, где всего 130 пострадавших, объединены в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей", - говорит Горбатюк.

ГПУ также расследует дела, которые произошли не во время пиков противостояния, а именно избиения Чорновол, похищение и пытки Вербицкого и Луценко.

Горбатюк также отмечает, что 2017 год в суд поступило 27 завершенных дел, связанных с Майданом. Этого самого года сообщено о подозрении 33 лицам: это 18 работников органов внутренних дел, 3 прокурора, 11 титушок, 1 работник суда.