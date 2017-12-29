Из-за пожара в квартире Нью-Йорка погибло 11 взрослых и младенец

29 декабря, 2017, 09:39

Из-за пожара в одной из квартир американского Нью-Йорка погибли 12 человек, среди них ребенок

Об этом сообщает Reuters.

На первом этаже кирпичного дома в районе Бронкс города Нью-Йорк поднялся огонь. Полиция сообщает, что пожар быстро перекинулся на верхние этажи.

Из-за огня погибло 12 человек, среди них младенец. Еще 4 человек получили серьезные ранения.

Мэр Билл де Блазио отметил, что это "самое высокое количество умерших в результате пожара за много лет". Сейчас устанавливаются причины пожара.