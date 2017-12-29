Из-за пожара в квартире Нью-Йорка погибло 11 взрослых и младенец
29 декабря, 2017, 09:39
Из-за пожара в одной из квартир американского Нью-Йорка погибли 12 человек, среди них ребенок
Об этом сообщает Reuters.
На первом этаже кирпичного дома в районе Бронкс города Нью-Йорк поднялся огонь. Полиция сообщает, что пожар быстро перекинулся на верхние этажи.
Из-за огня погибло 12 человек, среди них младенец. Еще 4 человек получили серьезные ранения.
Мэр Билл де Блазио отметил, что это "самое высокое количество умерших в результате пожара за много лет". Сейчас устанавливаются причины пожара.
- Напомним, 11 декабря в Нью-Йорке прогремел взрыв на пересечении 42-й и 8-й улиц вблизи автовокзала.
- Затем стало известно, что задержали подозреваемого в подрыве взрывчатки вблизи автовокзала в Манхэттене.
- В результате взрыва в Нью-Йорке на Манхэттене пострадали четверо человек, сообщила пожарная служба Нью-Йорка.
- Террористом оказался выходец из Бангладеш Акайед Улла. Полиция не смогла установить его причастность к террористическим организациям.
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