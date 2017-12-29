 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за пожара в квартире Нью-Йорка погибло 11 взрослых и младенец


фото: Daily Mail
Из-за пожара в одной из квартир американского Нью-Йорка погибли 12 человек, среди них ребенок

Об этом сообщает Reuters.

На первом этаже кирпичного дома в районе Бронкс города Нью-Йорк поднялся огонь. Полиция сообщает, что пожар быстро перекинулся на верхние этажи.

Из-за огня погибло 12 человек, среди них младенец. Еще 4 человек получили серьезные ранения.

Мэр Билл де Блазио отметил, что это "самое высокое количество умерших в результате пожара за много лет". Сейчас устанавливаются причины пожара.

null

null

nullnull

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать