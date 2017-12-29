Вывод российских наблюдателей из СЦКК на Донбассе может стать очередным этапом эскалации, - СБУ

29 декабря, 2017, 08:29

Вывод российских наблюдателей может стать очередным этапом эскалации отношений между двумя странами

Об этом заявил глава Службы безопасности Василий Грицак в эфире "ТРК-Украина", передает "Укринформ".

"Я убежден, что это не совсем хорошее политическое решение Москвы отозвать этих офицеров. Это как очередной этап эскалации и напряженности отношений между Украиной и Россией", - сказал Грицак.

Глава СБУ отметил, что возвращение российских офицеров на Донбасс для работы в составе совместного центра по коммуникации и контроля целесообразно для Украины.