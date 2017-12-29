Вывод российских наблюдателей из СЦКК на Донбассе может стать очередным этапом эскалации, - СБУ
29 декабря, 2017, 08:29
Вывод российских наблюдателей может стать очередным этапом эскалации отношений между двумя странами
Об этом заявил глава Службы безопасности Василий Грицак в эфире "ТРК-Украина", передает "Укринформ".
"Я убежден, что это не совсем хорошее политическое решение Москвы отозвать этих офицеров. Это как очередной этап эскалации и напряженности отношений между Украиной и Россией", - сказал Грицак.
Глава СБУ отметил, что возвращение российских офицеров на Донбасс для работы в составе совместного центра по коммуникации и контроля целесообразно для Украины.
- 18 декабря Россия отозвала своих офицеров из Общего центра контроля и координации в Донбассе.
- Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия намеренно отозвала своих офицеров перед эскалацией нарушений режима прекращения огня.
- Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что России приняла подобное решение, чтобы подставить бойцов ВСУ.
- Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал вернуть российских представителей в СЦКК и снизить уровень насилия на Донбассе.
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