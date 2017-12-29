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Витамин D не защищает от переломов, - ученые

Витамин D и кальций не защищают от переломов, выяснили американские ученые

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.

Ученые проанализировали 33 клинические исследования, в которых приняли участие более 50 тыс. людей старше 50 лет. Во всех работах результаты приема кальция и витамина D сравнивались с результатами приема плацебо, или контрольная группа не принимала никаких добавок.

Как оказалось, ни кальций, ни витамин D снижают риск переломов. Результаты не зависели от пола пациентов, дозировка добавок и других факторов.

Исследователи считают, что необходимо дальнейшее изучение этого вопроса - возможно, нужна более высокая доза кальция или витамина D. Однако пока что они рекомендуют не злоупотреблять продуктам, богатым кальцием и витамином D - это может привести к проблемам с почками и другими органами.

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