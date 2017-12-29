Вице-мэра Запорожья отпустили под залог в 1,5 млн

29 декабря, 2017, 22:13

Червонозаводской районный суд Харькова назначил меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен

Ходатайство прокуратуры Харьковской области в отношении содержания чиновника под стражей суд отклонил, информирует "Радио Свобода".

"На сегодня решение нас устраивает, оно никак не будет ограничивать моего доверителя Пустоварова. После выхода с больничного он начнет выполнять свои обязанности как заместитель городского головы. Что касается залога, сумма 1,5 миллиона", – сообщил адвокат Пустоварова Игорь Чумаченко.

Он уточнил, что сумма залога должна быть внесена в течение пяти дней, в этот же срок может быть обжаловано и решение суда.

Чумаченко сообщил, что Пустоварову сейчас выдали больничный на две недели. Он не исключает, что из-за тяжести травмы позвоночника этот срок может быть продлен.