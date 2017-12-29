Вице-мэра Запорожья отпустили под залог в 1,5 млн
Ходатайство прокуратуры Харьковской области в отношении содержания чиновника под стражей суд отклонил, информирует "Радио Свобода".
"На сегодня решение нас устраивает, оно никак не будет ограничивать моего доверителя Пустоварова. После выхода с больничного он начнет выполнять свои обязанности как заместитель городского головы. Что касается залога, сумма 1,5 миллиона", – сообщил адвокат Пустоварова Игорь Чумаченко.
Он уточнил, что сумма залога должна быть внесена в течение пяти дней, в этот же срок может быть обжаловано и решение суда.
Чумаченко сообщил, что Пустоварову сейчас выдали больничный на две недели. Он не исключает, что из-за тяжести травмы позвоночника этот срок может быть продлен.
- 21 декабря сотрудники управления СБУ провели ряд обысков у заместителя городского головы Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у Марченко.
- Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму более 86 млн гривен.
- 22 декабря заместителю председателя Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" в облсовете Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
- Генпрокуратура опубликовала часть материалов по делу Владислава Марченко и его брата Марка.
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