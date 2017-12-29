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Волкер называет решение США предоставить Украине оружие снятием ограничений Обамы

Решение администрации президента США предоставить Украине летальное оборонительное оружие - это снятие ограничений, введенных администрацией экс-президента Барака Обамы

Об этом в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе - мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже более десять тысяч убитых в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года. И это решение стало, по сути, снятием ограничений времен администрации Обамы ", - сказал он.

По его словам, бывший американский президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.

"У США установлены отношения в сфере обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, что позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", - добавил он.

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  • Ранее Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
  • Кроме того, по его словам, миротворцы ООН смогут появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины только после того, как Россия выведет оттуда свои войска.
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