Волкер называет решение США предоставить Украине оружие снятием ограничений Обамы

29 декабря, 2017, 18:52

Решение администрации президента США предоставить Украине летальное оборонительное оружие - это снятие ограничений, введенных администрацией экс-президента Барака Обамы

Об этом в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе - мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже более десять тысяч убитых в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года. И это решение стало, по сути, снятием ограничений времен администрации Обамы ", - сказал он.

По его словам, бывший американский президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.

"У США установлены отношения в сфере обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, что позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", - добавил он.

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